chrípka wu-chan sa šíri dotykom, kvapôčkami, dychom. Je nákazlivá bez toho, že by ste na prenášateľovi objavili príznaky.

Nechcem robiť paniku, iba ma zaujíma. či ste si istí, že sa neprenesie vírus kontajnermi s poštou, myslím si že je veľmi dôležité ukončenie dovozu Čínskeho tovaru v akejkoľvek forme. Naozaj by som poprosil o zváženie všetkých aspektov. Prípadová štúdia. Infikovana mrtvola -> najedena krysa->infikovana mrtva krysa -> had na palube -> najedeny had na palube->infikovany had na palube->infikovana posadka=infikovana lod = infikovany tovar na lodi.... .