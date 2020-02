Slovensko je výnimočná krajina... bola. Ako ľudia ho osídľujeme našťastie iba posledných päť - desať pokolení, ja len či by bolo, alebo nebolo chybou čo sa chybou zdá mi

Žena šla na prechádzku s dieťaťom, za porastom zbadala čriedu vysokej. Červotoč vzal lesy, hádam to zarastie čoskoro späť. Vraj krásny jeleň a mnoho sŕn . ... Napadlo mi, nebolo by dobre lesy, či lepšie civilov homo sapiens oplotiť, voči divokej prírode? Vstup do lesa, či do pralesa.... . 1 x za polrok by sa povolil vstup pre vyčistenie lesa, obyvateľom priľahlích obcí, aby mali na prikúrenie, a inak by sa do lesa dostali iba starostovia, lesníci, lesní robotníci a ľudia za zásluhy na dovolenku... . Úplne dokonale znie pre moje uši plán, kedy by sa zo Slovenska stala fantastická rezervácia, plná cyklociest, ktoré by boli taktiež oddelená od divej prírody, na kopcoch by boli rozhľadne a pod kopcami požičovne nemotorových a iných ekologických približovadiel. Kopce by spájali kyvadlové lanovky, ktoré by fungovali na princípe hydrauliky,páky a gravitácie , pozemské perpetum. Z hôr sa zlieva voda do závaží pomocou ktorých sa vytláča páka lanovky do výšky potrebnej na presun ku vzdialenému cieľu. Pomocou dostatku kĺbov naohýbame rameno do správneho smeru a gravitačne spustíme kabínu do požadovaného miesta, a to na stovky kilometrov. Jednoducho hydraulicky nahor, lámaním v klĺboch na páke udáme smer a gravitačne dopravíme kabínu lanovky do cieľa. Na dlhšiu vzdialenosť, hydraulicky sa za kabínou pozdvihne lano, na ktorom kabína kĺže, a gravitácia spôsobuje zrýchlenie, to je možné dosiahnuť Ale úplne laicky, by som povedal, že maximálka je niekde okolo 33000 km/hod, čo je rýchlosť rotácie zeme okolo svojej osi. Ale určite je možné zrýchliť..-- ... A trošku som odbočil od toho čo ma prinútilo sadnúť za klávesnicu... . Mali by sme sa naučiť rešpektovať okolie. Áno veľký Freud povedal.... . Ale to sú egoistické reči, ktoré opustili filozofiu (neznamená to,m že zistenia Freuda sú celé zlé, ale vyberať musíme iba hrozienka). Egoizmus je zlý, hovorí príroda! Ak to hovorí príroda, je to jeden zo smrteľných hriechovň! Nebuďte zahľadení v "IT" (lat.) . Svet okolo Vás zrýchlil a ste uvrhnutý do víru činnosti, táto činnosť musí mať zmysel, musí mať zmysel tu byť a myslieť, ale nie zmysel pre nás, i keď sme tí hlavní, má to mať hlavne zmysel pre "ŇU", (pre matku zem). Áno Gréta,,.,. aká to náhoda,... moja žena zazrela čriedu jeleňov, ... kto je bližšie, my k nim, či oni k nám? Máme voči zemeguli dlh, je to dosiaľ jediná naša planéta, jediná kozmická loď ktorá to dáva, naša slnečná sústava je koráb, ktorý si vypožičal silu mliečnej dráhy. Sme preto na tomto korábe, aby sme ho ochránili, preto sme premknutý k zmyselnej činnosti, ktorou nám má byť dané skrz naši "IT" => "PREŇU". Rovnako tak sme na zem dodaný v rozličný čas a rozličnú dobu, nie preto, aby sme odniekiaľ utekali, ale preto, aby sme zastali svoje miesto. Áno znie to neslobodne, ale aký cieľ má táto nesloboda, okrem oddiaľenia nihilizmu?Neviem všetko, niečo pre niečo je, nie som si istý , a keď som si ja nie istý, ťažko si môže byť istý niekto iný. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že sa na nás veľký staviteľ nepozerá. Synchronicita hovorí jasne. Ale .... pravdaže odhodil som ateizmus ako nezmyselný boľševický výmysel. Vidím tam veľkého mága, ktorého geniálna logika je neobsiahnuteľná. Aj babylon padol.... . Prečo sa nestaráme o toky, ktoré cez nás tečú. Prečo vidím na moste, ako z mcd cka obal hodí do rieky.... . kruté. ... Je nás veľa, je mi to jasné. Tak prečo nás štát ne platí za ochranu vodstva a vodu nepredáva? Veď taký Váh, Hron či iné vody, mohli by sme ich dodávať čisté. Pomôže to biznisu a aj prírode. Príroda bude šťastná, plná rýb, rybári budú šťastní, naše obchody budú plné šťastných rýb Slovenských riek a rybníkov. lesy budú šťastné plné šťastnej zvery, obchody budú šťastné, plné zdravých ľudí. Namiesto tisícky poradcov, radšej 1 000 000 ochráncov vôd tokov a hôr, lúk a lesov. . Ľudia sa začnú starať o povodie, o horstvo o znečisťovateľov, a nech to zaplatí odberateľ tak fantastickej vody, a lesy. Ten čo vodu púšťa kalnú nech zaplatí za jej vyčistenie u nás. Ten čo púšťa z komínov smrad, nech zaplatí našu prácu. Či poliak, či nemec, dá sa vždy zmerať odkiaľ vietor fúka. A čistime vodu a vzduch... . Cez nás tečie iba Dunaj a Morava. Jednoducho práce tu máme obrovské množsto, ale peniaze len tak vraj dávať nechcú, tak nech dajú na čistotu vôd a lesov, zaplatia ľudí a bariéry.... tak takýto nápad. Iba tak... . Turistický ruch by možno šiel hore. Možno by to chceli vidieť, nové Slovensko z lanovky.