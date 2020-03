Pomoc s koronavírusom? Skúsi to niekto preveriť?

Moja dcéra trpí na astmu. Ako malédieťa podstúpila neuveriteľné množstvo procedúr aby sa vyhla kašľu.. .

O koronavíruse vieme, že ničí pľúca či spodné dýchacie orgány. Moja dcéra potrebovala inhalátor, ten mám už niekoľko rokov, je to taký prístroj, ktorý Vám z pripraveného roztoku vytvorí rosu, ktorú cez takú masku cez nos a ústa vdychujete. Soľ vo vode znamená svet bez života, teda dezinfikovaný svet. Pľúca sú svet vo svete našej telesnosti, sú orgán, ktorý nepotrebuje život vo svojom svete, vo svojom vnútornom svete. Pľúca sú jednoducho mechy, ktoré vťahujú a vytláčajú vzduch, a na tento účel sú evolučne vytvorené v ľudskom tele, ktoré je plné takýchto orgánov. Moja dcéra vdychovala často soľný roztok, od malička a je tu, je s nami. Skúsme ako dezinfekciu pľúc ľudstvu, ktoré je nakazené korona-vírusom vložiť kúsok mŕtveho mora do mechov, aby sa opäť mohli poriadne nadýchnuť. Možno to už niekto skúsil.... neviem, ale ak nie, treba to skúsiť a určite by som to odporučil, ako preventívny ťah pre ľudí, ktorí pracujú s ľuďmi. 15 minútovú kúru inhalovania soľného roztoku (voda so soľou) pomocou inhalátora. 5 min. Horné dýchacie cesty 5 min Stredné dýchacie cesty 5 min. Dolné dýchacie cesty. Na mojom inhalátore sa to dá nastaviť, a tým by sa malo zastaviť množenie a časom aj zabezpečiť vyhynutie koronavírusu tele. Logicky by to malo fungovať.