Iracionalita ekonomiky, zaklad pandemie ľudstva?

Filozofia je vedou vied, Trnava je filozofická, Matovič je z Trnavy, Sulík je minister HOSPODÁRSTVA, Matovič je číslo JEDEN teda premiér! Načo sa sústrediť?Bezdetný Sulík nemá celostný zmysel pre zodpovednosť. 2x meraj a raz rež!

Všetci by ste mali vedieť, že EKONOMIKA je nezrelou pravnučkou filozofie. Filozofia je MATKOU všetķých vied, ale jej otcom je MEDICÍNA! Človek myslel, aby prežil! Čo viac napísať?! Nie je to zjavené?! Naozaj budeme tvrdiť, že ušetríme na dôchodkoch? Nebude lepšie uzákoniť eutanáziu, nech každý žije pokiaľ chce, ak už splatil svoj dlh voći krajine! Prečo by sme mali dôchodcom cukrovkárom a astmatikom zobrať život? Všetci sme od narodenia v dlhu! Dlhujeme lekárovi, že nás porodil, dlhujeme sestričkám, že sa o nás starajú, kuchárom, že nám varia....teda naším mamám. Tento dlh štátu by sme mali splácať formou daní a prepracovaneho danoveho systemu. Na Slovensku je zlý výber daní! Kto zdaňuje vzdelanie odídencov do iných krajín? -iné krajiny, ale Slovensko nie! To sú peniaze ktoré nám chýbajú, nechcime peniaze za smrť svojich rodín. Teraz ked sme v tejto izolacii nam je ťažko, ako nam bude bez rodín? Ak dnes vyvinuli virus proti starcom, co vypustia zajtra? Berte vas pristup zodpovedne hlavne k sebe, nepozerajte s mia na to co neovplyvnite! Sloboda nie je bez zivota! Treba nam ist do poli, orať, siať, žať! Musíme si vyhrnúť rukávy, treba sulika zamestnať ako vypomoc v sanitke, pripadne na poste, aby pochopil svoju malosť racionálnu obmedzenosť. Je to fuj, a kto je jeho nazoru, nech ide pracovať s ľuďmi, so stovkou ľuďí denne ako ja a potom pochopí aký je drístal.... Ale to on nepochopí, lebo on nemá deti, a maličký je z naroda iba na 5 % to ja ako keby som si odfaklil 20cm, s tým sa nedá vobec pochvalit.... .Sulik ty si minister hospodarstva, Matovič zodpovedá za životy, Sulik najdi ine zdroje na zivot ekonomiky a nesiahaj na zivot ludi! Bud frajer a vymysli ako na to, bez strat na zivotoch! Musi sa to dat. Or a Sej a produkuj skutocne zdrave potraviny, balene v zdravej krajine? Predavaj mineralku balenu v zdravej krajine, predavaj stoly vyrobene v zdravej krajine, predavaj auta vyrobene v zdravej krajine..... , Ale daj tomu cas, tato krajina teraz potrebuje disciplinu po vzore Grecka za dôb Periklesa. Pridite zit do krajiny, kde je viac ako peniaze - ludsky zivot!