Je spravodlivosť základom našej krajiny?

K otázke v nadpise ma viedlo viacero meditačných prežitkov. Preto neuvediem iba prvoplánový podnet k sérii meditácií, pomocou ktorých prichádzam k neotrasiteľnosti jednej zo vžitých dogiem plebsu, že život je spravodlivý.

Koľko krát som už počul, že Božie mlyny melú pomaly, ale isto..,alebo, že karma je zdarma? O spravodlivosti rýmujeme, akoby si ju idealizujeme aj viacerými zmyslami, teda si ju zo svojej podstaty vážime. Potiaľto je všetko tak ako má byť.

Jadro problému však existuje, nie všetci zdá sa svätia spravodlivosť. Božia spravodlivosť hovorí, oko za oko, zub za zub. Pretlmočené do ľudskej reči by to malo znamenať niečo takéto.

a.) Prekročenie rýchlosti = 60€pre vodiča s minimálnou mzdou, a zo zbytku ja neviem 420€ môže žiť ďalej, a presne takýto zbytok by ostal všetkým. Teda ten čo by mal príjem 150 000€ mesačne, by zaplatil: 149 580€.

b.) vrah = neodpustiteľné doživotie. prvých 5 rokov mu bude poskytnutá veškerá podpora na dokázanie neviny, ak tvrdí že je nevinný. Po tejto dobe začnú nútené práce v odbore, v ktorom má preverené najvyššie dosiahnuté vzdelanie a je naň voľné miesto, inak kameňolom.

c.) zlodej= obmedzený na slobode, kým nevráti to, čo odcudzil, alebo nevyplatí (neodrobí) kapitálovo.

Takto nejako vidím to Božie oko za oko. Mám pocit, že je vykonateľné.

Ďalej tu máme rečenie ako karma - zdarma, hindskí prístup, .... Naozaj je možné, aby sa trestali trestanci sami? V podstate aj tu vidím určitú možnosť, ale zas tak zdarma nie je, a v podstate nie je ani vykonateľná. Napadlo ma vyhnanstvo, ako mal západ (ak si niekto spomenul na motýle, tak áno, presne o tom hovorím babočka admirál Papillon (1973)).

Je spravodlivosť potrebná?

Podľa časopriestoru v ktorom sa nachádzam, zjavne je skôr záťažou plebsu.

Teda spravodlivosť potrebná je, ale nie je v tomto časopriestore efektívne a skutočne spravodlivo aplikovaná.

Napríklad vrah je izolovaný kratšie, ako je jeho obeť mŕtva.

Zlodej sedí kratšie, ako vráti nakradnuté.

Bohatý vodič jazdí ako na kolotoči. ,,,

Je spravodlivosť potrebná?

Ak zistíme napríklad korupciu, je vhodné to zamiesť pod koberec, lebo korumpovaní majú styky, konexie kontakty, skúsenosti?

Zdá sa, že áno, ale uvedomme si, že aké sú to styky, konexie, kontakty, skúsenosti? Podľa všetkého z veľkej časti negatívne, a predsa pozitívne môže po dozorom rozvíjať v dohľadovej izolácii.... . Prečo nemajú poslanci, ministri a vyšší zamestnanci v štátnej správe rovnošaty a v kravatách kamery? V podstate si myslím, že poslanec by mal pri prísahe podstúpiť operáciu, kedy by mu bola do hlavy vsadená kamera s odposluchmi.... a to isté ministri, najvyšší sudcovia, najvyšší prokurátori..... . Dnes už dokážeme byť spravodliví, aj pri obrovskom počte ľudí,

Ako sa nás dotýka spravodlivosť? Načo nám je?

Možno ste nikdy nezažili pocit človeka nedoceneného, a prajem Vám to, ale čo jazdím po svete, občas si s pár ľuďmi zanadávame na systém... ., ... Nedocenenosť nie je viditeľná iba na výplatnej páske, ale aj vo vašom okolí. Máte deravé cesty? Odpad je na ulici príliš dlho? Váš životný priestor je nejak obmedzovaný? Ak to pociťujete, cítite sa nedocenený, niekto si s vašimi peniazmi tapetuje budúcnosť. Platím cca 71€ mesačne tento rok, nedlhujem poisťovni vôbec nič, ale keď potrebujem liek od bolesti, musím si ho platiť, aj keď mi ho predpíše lekár.

Situácia: Na trh príde poisťovňa, s preplácaním lekárskych predpisov, zubárov a všetkého okolo zdravia a protetiky 100%, hypoteticky do troch rokov preberie všetkých poistencov, poisťovňa po 5 rokoch skrachuje. ... Premyslite aké by to malo dôsledky..--