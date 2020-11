Boh Ty a budúcnosť. alias : moje poznanie Boha

V záujme vlastného uspokojenia, poznanie nielen pomáha, ale aj ťaží, ľudí ktorí nepoznali.Z prírodných vied sa pojem Boh prakticky nevyužíva a preto je nutné zistiť cieľ, a skončiť so zneužívaním, ktoré vidím všade naokolo.

Prírodná veda sa s pojmom Boh prakticky rozlúčila tvrdením, že Božie záujmy sú nepoznateľné, ale s ohľadom na súčasné poznanie, by sme sa mohli opäť vrátiť k Božiemu záujmu s nami. Pojmime kozmológiu z takej širšej fyziky, nezameranej na bytie človeka. Prečo Boh stvoril najskôr Dinosaury, prečo máme svoje milénium my, bytosti rozumné? Boh vidí zmysel vo svojom konaní, to nemôžeme spochybňovať, ale zrejmé je (aj z písma/ Eva + Adam, Kain + Abel, Ježiš + Kríž , že robí aj chyby,AJ z prírodných vied máme takéto poznanie, kedy z nejakého dôvodu, ktorý je však veľmi podstatný, zlikvidoval faunu a flóru praveku. Ja to vidím tak, že Boh potrebuje mať človeka ako partnera, ktorý sa má postarať buď o svoju časť vesmíru, o svoju hviezdu a svoju planétu a vlastne o celý planetárny systém. Predstavme si vesmír, v rozpínajúcom priestore vesmíru letia obrovskou rýchlosťou galaxie v smere od výbuchu a v tých galaxiách letia rovnakou rýchlosťou galaktické hviezdy, z ktorých niektoré majú vlastný planetárny systém. My sa nachádzame na okraji galaxie, ktorá sa volá

Boh pravdepodobne stvoril viacero inteligencií, lebo zjavne máme tu veľa práce. Ako vieme, Galaxia a my s ňou sa pohybuje rýchlosťou od výbuchu vzhľadom na žiarenie 552km/sekundy (60x60x552=1 987 200 km/h) a stále zrýchľujeme, mimo to sa ešte s nami vrtí aj celá slnečná sústava, i zem sama. Už sa mi z toho točí hlava :) . Výbuch bol pred miliardami rokov, a stále jeho sila nesie so sebou nebezpečie pre organický život. To beriem ako Boží príkaz k tomu, aby sme sa začali starať o bezpečnosť na zemi, v slnečnej sústave, v galaxii, v kope galaxii, lebo musíme sa ako ľudstvo pripraviť, na príchod mnohých nebezpečenstiev mimo to aj asteroid, ktorý prekĺzne skoro dokonalej obrane v podobe 7 planét a stoviek mesiacov, ktoré vykrývajä priestor okolo zeme a zachytávajú množstvo materiálu, ktorý by na zemi v priebehu roka vyhubil organický život. Preto sa možno aj treba pýtať, či to stihneme, pred budúcim asteroidom. Verím v Boha a preto verím, že prežijeme a časom uskutočníme jeho zámer a svoju úlohu v priestore splníme. K tomu nám dopomáhaj Boh.